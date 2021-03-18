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11:33 18.03.2021

Сервис заказа такси Bolt начинает работу в Хмельницком

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Сервис заказа такси Bolt начинает работу в Хмельницком

Сервис заказа такси Bolt (ранее - Taxify) начинает работу в Хмельницком, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Мы активно развиваемся в Украине и стремимся занять лидирующую позицию на всех локальных рынках сервисов для заказа поездок. В прошлом месяце сервис стал доступен сразу в трех украинских городах - Белая Церковь, Сумы и Чернигов. Теперь и в Хмельницком", - цитируется в сообщении руководитель направления райд-хейлинга компании Bolt в Украине Сергей Павлик.

Оплатить услугу можно будет наличными, банковской карточкой или воспользовавшись сервисом Apple Pay.

В новом для сервиса городе также будут доступны три категории авто: стандартная, Comfort (авто повышенного уровня комфорта) и Isolated (с прозрачной перегородкой между водителем и пассажирами).

К настоящему времени услугами Bolt можно воспользоваться в 14 городах Украины.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Теги: #хмельницкий #bolt
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