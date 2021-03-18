Новые "скорые" поставят в регионы к концу марта

К концу марта в регионы Украины будет поставлено 416 новых автомобилей экстренной медицинской помощи, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Регионы в соответствии с договорами, заключенными ГП "Медицинские закупки Украины", до конца марта должны получить 416 новых автомобилей экстренки, из них 273 типа "В"и 143 типа "С". На закупку автомобилей выделено 728 млн грн", - сказала она.

Шаталова отметила, что помимо этого, по данным системы ProZorrо, регионы самостоятельно закупили 644 автомобиля. Министр здравоохранения Максим Степанов в среду подписал соответствующий приказ о распределении, учитывая объективную потребность каждого региона.

"Волынская область получит 10 "скорых", Днепропетровская – 25, Житомирская – 26, Запорожская – 26, Закарпатская – девять, Ивано-Франковская – 26, Кировоградская – 43, Киевская – 42, Луганская – 28, Львовская – 50, Николаевская – 20, Ривненская – 18, Сумская – 10, Харьковская – 24, Херсонская – шесть, Хмельницкая – девять, Черкасская – восемь, Черновицкая – 23, Черниговская – 14", - уточнила замминистра.