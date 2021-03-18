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11:00 18.03.2021

Шмыгаль поручил предоставить ответ на обращение ВСК Рады по работе "Укрзализныци"

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Шмыгаль поручил предоставить ответ на обращение ВСК Рады по работе "Укрзализныци"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение министрам рассмотреть обращение временной следственной комиссии Верховной Рады, которая занимается вопросом проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця" и предоставить соответствующую информацию.

"Министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, министр финансов Сергей Марченко и министр юстиции Денис Малюська должны в однодневный срок рассмотреть обращение, проанализировать работу АО "Укрзализныця", начиная с 2015 года. В частности, деятельность наблюдательного совета и правления государственного предприятия по 2017-2021 годы", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что после обработки обращения министры должны предоставить аналитическую информацию для временной следственной комиссии Верховной Рады.

Теги: #вск_рады #укрзализныця
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