Харьковская облкомиссия ТЭБ и ЧС рекомендует перевести на дистанционку старшеклассников и студентов

В связи с ростом уровня заболеваемости СOVID-19 Харьковская региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) рекомендует перевести на дистанционное обучение, начиная с четверга, 18 марта, учеников общеобразовательных школ, за исключением младших классов.

"Рекомендовать руководителям учреждений общего среднего образования обеспечить организацию перевода на дистанционное обучение учеников учреждений общего среднего образования, кроме учеников начальных классов (1-4 классы)", - говорится в решении комиссии ТЭБ и ЧС, обнародованном на официальном сайте Харьковской облгосадминистрации.

Согласно документу, в случае выявления случаев СOVID-19 в начальных классах, их также рекомендуется переводить на дистанционное обучение.

Ученики специальных, санаторных учреждений, учреждений специализированного образования областного подчинения, учебно-реабилитационных центров продолжат обучение в обычном режиме при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер и обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья учащихся.

Учреждениям профессионального и профессионально-технического образования, профессионального предвысшего и высшего образования также рекомендуется перейти на дистанционную форму обучения.

Кроме того, комиссия запретила проведение массовых мероприятий (спортивных, культурных, развлекательных, социальных, религиозных, научных, образовательных и других) с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). Залы, где проходят массовые мероприятия, а также кинотеатры, театры и другие учреждения культуры должны быть заполнены не более, чем на 50%.

Комиссия запретила работать спортивным залам и фитнес-центрам, которые не обеспечивают возможность размещения 1 человека на 10 кв. м и бассейнам на более 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 для групповых.