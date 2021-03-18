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10:25 18.03.2021

В Киеве за сутки вновь более 1 тыс. новых случаев заболевания COVID-19

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В Киеве за сутки вновь более 1 тыс. новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве за прошедшие сутки выявили более 1 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, скончались 30 человек, выздоровели 666, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"+1092 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего 149 923). 606 женщин в возрасте от 18 до 94 лет. 432 мужчины в возрасте от 18 до 91 года. 34 девочки от 7 месяцев до 17 лет и 20 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет", - написал Кличко на странице в Facebook.

Кроме того, за сутки зафиксировано 30 летальных случаев от вируса (всего 2 991) и 148 госпитализированных пациентов.

666 больных преодолели коронавирус за сутки (всего 100 546).

"Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (226), Деснянском (189) и в Голосеевском (97)", - добавил мэр.

 

Теги: #киев #коронавирус
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