"Укрзализныця" решила продлить курсирование "Интерсити+" Киев-Славское на лето

АО Укрзализныця" (УЗ) решило продлить курсирование "Интерсити+" Киев - Славское ("Лыжный экспресс") на майские праздники и в сезон летних перевозок, сообщила компания на сайте.

"Идем навстречу развитию внутреннего туризма и вводим следование скоростного поезда "Интерсити+" №745 Киев - Славское весной и летом. Также решили переименовать этот поезд вместо "Лыжного экспресса" на "Бойкивский экспресс", ведь Карпаты могут дарить множество туристических и спортивных возможностей не только зимой", - цитируются в сообщении и.о. члена правления, директора филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александра Перцовского

Кроме того, в планах компании – изучить возможность назначения скоростного поезда категории "Интерсити+" между Харьковом и Днепром с возможностью продления до Мелитополя.