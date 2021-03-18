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10:16 18.03.2021

"Укрзализныця" решила продлить курсирование "Интерсити+" Киев-Славское на лето

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"Укрзализныця" решила продлить курсирование "Интерсити+" Киев-Славское на лето

АО Укрзализныця" (УЗ) решило продлить курсирование "Интерсити+" Киев - Славское ("Лыжный экспресс") на майские праздники и в сезон летних перевозок, сообщила компания на сайте.

"Идем навстречу развитию внутреннего туризма и вводим следование скоростного поезда "Интерсити+" №745 Киев - Славское весной и летом. Также решили переименовать этот поезд вместо "Лыжного экспресса" на "Бойкивский экспресс", ведь Карпаты могут дарить множество туристических и спортивных возможностей не только зимой", - цитируются в сообщении и.о. члена правления, директора филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александра Перцовского

Кроме того, в планах компании – изучить возможность назначения скоростного поезда категории "Интерсити+" между Харьковом и Днепром с возможностью продления до Мелитополя.

 

Теги: #интерсити
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