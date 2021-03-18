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09:52 18.03.2021

В Киеве разоблачили двух изготовителей фальшивых справок о получении отрицательного теста на COVID-19

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В Киеве разоблачили двух изготовителей фальшивых справок о получении отрицательного теста на COVID-19

Столичные правоохранители разоблачили двух киевлян, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных справок о получении отрицательного теста на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Во время досудебного расследования установлено, что к противоправной деятельности причастны двое киевлян, один из которых подыскивал лиц, планировавщих поездку за границу, и предлагал получить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 без прохождения обследования. В случае успешных договоренностей сообщник – работник одной из частных столичных лабораторий - изготавливал справку без проведения тестирования", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг.

Отмечается, что стоимость одной поддельной справки составляла от 900 до 1500 грн. По предварительным данным, с февраля по март текущего года злоумышленникам удалось реализовать около 80 сфальсифицированных документов.

"Во время санкционированного обыска в лаборатории и по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, печати, денежные средства в сумме около 500 тыс. грн, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, указывающие на совершение уголовного преступления", - подчеркивают правоохранители.

Решается вопрос о назначении технических экспертиз по изъятым доказательствам.

Теги: #тест #справки #фальшивка
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