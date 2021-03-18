Число заражений COVID-19 в мире превысило 121 млн, число жертв - 2,68 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 121 млн 196 тыс. 160, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 680 тыс. 410, выздоровели около 97 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 млн 605 тыс. 933 инфицированных COVID-19, зафиксировано 538 тыс. 52 летальных исхода, излечились более 21 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 млн 693 тыс. 838 заболевших, из них умерли 284 тыс. 775 человек, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 474 тыс. 605, число скончавшихся - 159 тыс. 216, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 345,5. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 657 человек, Бразилии - 1 тыс. 335, Индии - 115.