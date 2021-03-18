С начала суток российские наемники на Донбассе режим тишины не нарушали

С начала суток четверга российские наемники режим тишины на Донбассе не нарушали, за минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 18 марта, обстрелов не зафиксировано", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в четверг.

За прошедшие сутки, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил противник 9 раз нарушил режим прекращения огня. "Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", – констатировали в штабе.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Песок и Гнутово, зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде Луганского противник обстреливал позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Светлодарска российские наемники вели огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от Новотошковского - с подствольных гранатометов.

Также украинские военные отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано увеличение провокаций со стороны противника, целью которых было обострение ситуации безопасности на Луганском направлении на фоне очередного заседания Трехсторонней контактной группы. "Центром нарушений со стороны оккупантов стало направление Калиновка-Луганское, где оккупационные войска откровенно провоцировали Вооруженные силы Украины на открытие огня. Для прекращения провокаций, украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ, оперативно вводился режим "Тишина", – сообщили в штабе.