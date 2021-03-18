СБУ заблокировала два канала незаконной миграции иностранцев в Украину

Служба безопасности Украины заблокировала в Луганской и Закарпатской областях два канала нелегальной миграции в страну, сообщили в СБУ в среду.

Как сообщает пресс-служба ведомства, среди иностранцев в том числе были выходцы из стран с повышенной террористической угрозой.

В частности, на Луганщине пресечена деятельность межрегиональной группировки, которая организовала незаконную легализацию иностранных граждан в Украине.

По данным предварительного расследования, в состав группы входили несколько граждан Украины. Злоумышленники организовали противоправный механизм легализации в Украине выходцев из стран Ближнего Востока. Для этого они изготавливали зарубежным заказчикам поддельные документы, которые иностранцы использовали, в частности для поступления в украинские вузы.

"Своих клиентов дельцы подыскивали через личные связи, а также на специализированных интернет-форумах. Оплату за "услуги" они получали наличными или через банковские карточные счета", – уточнили в спецслужбе.

Во время обысков по адресам проживания организатора группировки в Северодонецке, а также в подпольной лаборатории в Харькове, правоохранители обнаружили: оборудование для изготовления фальшивых документов; большое количество поддельных паспортов; 90 печатей и штампов фиктивных структур; банковские карточки; наличные, вероятно полученную преступным сзпутем.

В СБУ подчеркнули, что на данный момент проверяется причастность иностранцев к деятельности международных террористических организаций.

В Закарпатье был заблокирован канал незаконной миграции иностранцев через государственную границу Украины в Евросоюз. Правоохранители задержали организатора "трафика" на попытке незаконной переправки трех нелегалов из страны Центральной Азии.

По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. Своим "клиентам" он обещал обеспечить переход через госграницу Украины в ЕС вне установленных пунктов пропуска.

В рамках уголовного производства по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.