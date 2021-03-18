Правоохранители открыли уголовное производство по факту задержания внештатного корреспондента "Радио Свобода" во временно оккупированном Крыму

Крымские полицейские открыли уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода" на территории временно оккупированного полуострова, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Фейсбук в среду, полицейские установили факт задержания на территории временно оккупированного Крыма уроженца г. Кривого Рога, внештатного журналиста информационного сайта "Радио Свобода" (проект Крим.Реалии), по которому оккупационные "правоохранители" начали уголовное преследование за якобы работу на украинскую разведку, а также изготовление огнестрельного оружия.

Задержанного работники ФСБ доставили в г.Симферополь, где по решению так называемого "Киевского райсуда" поместили в СИЗО сроком на два месяца.

Следователями полиции Крыма действия оккупационных властей квалифицированы по ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы).

Как сообщалось, 17 марта Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с безосновательным задержанием 10 марта во временно оккупированном Симферополе гражданина Украины Есипенко.

"Подчеркиваем недопустимость лишения гражданина Украины Владислава Есипенко права на защиту из-за не допуска к нему независимых адвокатов и назначения ему политически заангажированного "защитника" без его согласия. Незаконное задержание украинского гражданина и все дальнейшие действия российской оккупационной администрации стали очередным примером политического преследования несогласных с попыткой аннексии Крыма и давления на свободу слова", - говорится в комментарии МИД Украины в среду.