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00:55 18.03.2021

Суд освободил из-под стражи двух экс-бойцов батальона "Торнадо"

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Суд освободил из-под стражи двух экс-бойцов батальона "Торнадо"

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи двух экс-бойцов батальона МВД "Торнадо" Никиту Куста и Максима Глебова, обоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщило "Радио Свобода".

"Суд избрал для Куста и Глебова меру пресечения в виде домашнего ареста", – сказано в сообщении на сайте издания в среду вечером, со ссылкой на адвоката.

Адвокат отметил, что ранее Шевченковский райсуд изменил меру пресечения на домашний арест для Анатолия Пламадяла и Бориса Гульчука.

Как сообщалось, 9 августа 2018 бывшие бойцы батальона МВД "Торнадо" забаррикадировались в помещениях Лукьяновского СИЗО, чтобы помешать правоохранителям этапировать часть "торнадовцев" в другой следственный изолятор. Спецназу, при поддержке Национальной гвардии, удалось вывезти "торнадовцев" из СИЗО.

20 августа бывшему командиру и трем бойцам батальона МВД "Торнадо" сообщили о подозрении в организации мятежа.

В сентябре 2018 осужденным по обвинению в совершении тяжких преступлений на Донбассе бывшим бойцам батальона МВД "Торнадо" объявили о новой подозрение - в подготовке к побегу из-под стражи.

 

Теги: #освобождение #суд #торнадо
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