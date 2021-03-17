СММ ОБСЕ зафиксировала 30 нарушений режима прекращения огня и 1 взрыв на Донбассе за сутки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировала снижение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе за предыдущие сутки, сообщается на сайте международной организации.

"Миссия зафиксировала 30 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 93 таких нарушений", - указано в ежедневном отчёте международной организации за 17 марта.

При этом СММ не зафиксировала подобных нарушений в течение суток в Луганской области. Накануне там было выявлено только 1 нарушение режима прекращения огня.

В тоже время, наблюдатели слышали 1 взрыв неопределенного происхождения вблизи Донецкой фильтровальной станции (ДФС) примерно в то время, когда работники станции следовали из Ясиноватой к ДФС.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат миссии малого радиуса действия обнаружил присутствие неустановленных людей на участке разведения в районе Золотого.

Сообщается, что сотрудники СММ ОБСЕ осуществляли мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого, Петровского и наблюдали за ситуацией с передвижением гражданского населения на 3 КПВВ и 3 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Свобода передвижения миссии была по-прежнему ограничена, в частности возле неподконтрольно правительству Спартака Донецкой области.

Как отмечают в ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 11 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 478 взрыв, 1 496 пролетевший неопределенный боеприпас, 125 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 291 очередей и выстрелов.