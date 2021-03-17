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23:38 17.03.2021

Арестович: у России нет причин превращать конфликт на Донбассе в широкомасштабную войну

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Арестович: у России нет причин превращать конфликт на Донбассе в широкомасштабную войну

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович считает, что у Российской Федерации нет рациональных причин превращать конфликт на Донбассе в широкомасштабную войну.

"У Российской Федерации нет решительного превосходства, если говорить военными терминами, над украинской армией. То есть (в противном случае - ИФ) это будет "кровавая бойня" для обеих сторон, которая не даст им (России - ИФ) шанса решить своё военное задание таким образом, чтобы это могло принести им значительные политические преимущества. И региональный новый конфликт какой-то определённый я тоже не вижу. На фронте захватить какой-нибудь перекрёсток, положив бойцов, как это было под Дебальцево - тоже очень сомнительная вещь. То есть рациональных причин у них (России - ИФ) - нет, я их не вижу", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24" в программе "ТОК ШОУ №1" вечером в среду, 17 марта.

Он также добавил, что "незаконные вооружённые формирования ОРДЛО имеют ещё меньший военный потенциал"

"Без того, чтобы вмешался российский военный механизм, как таковой, шансов на какой-либо успех у 1-го и 2-го корпусов Российской Федерации, которые они, по недоразумению, называют "армиями "ДНР" и "ЛНР"" нет вообще ни одного. Мы их уничтожим, если они попробуют наступать. Они это понимают. Единственное, что я вижу, это попытка создать давление на нас, на украинское общество, на военно-политическое руководство, на медиа, для того, чтобы создать в информационном пространстве угрозу войны и, таким образом, достичь определённых уступок от нашего руководства в том же самом "Нормандском формате" и ТКГ", - сказал он.

Отвечая на вопрос ведущего "Обсуждаются ли в Офисе президента применение военных сценариев на Донбассе со стороны ООС?" спикер украинской делегации в ТКГ ответил, что "только в качестве ответной реакции, если Украине это навяжут".

 

Теги: #россия #донбасс #арестович
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