Экс-глава "Укрзализныци" Жмак не планирует уходить из ж/д отрасли

Экс-глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак не планирует покидать железнодорожную отрасль.

"Я стремился сделать УЗ локомотивом экономики Украины в 2021 году. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал эту цель.

В дальнейшем я не собираюсь оставаться в стороне, ведь я уже успел почувствовать себя членом большой железнодорожной семьи.

Только вперед", - написал Жмак в своем телеграм-канале вечером в среду.

Жмак также отметил, что считает решение Кабинета министров Украины о своем отстранении необоснованным.

"Кабинет Министров Украины принял решение о моем освобождении от должности председателя правления Укрзализныци. Указанное решение выглядит, как минимум, странно, как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона", - заявил он.

По словам Жмака, в понедельник на внеочередном заседании Наблюдательного совета он представил свой трехчасовой отчет, во вторник получил звонок от главы набсовета Шевки Аджунера, который "предложил срочно написать заявление об увольнении по соглашению сторон".

"Поскольку оснований для такого "дружественного предложения" я не видел, каких-либо сообщений о недостатках в своей работе от Набсовета никогда не получал, поэтому эту щедрую оферту не принял. После этого, сегодня, ломая все стереотипы о медлительности принятия решений министерством инфраструктуры, министр уже с самого утра подготовил и передал Кабмин представление на мое увольнение. Кто-то с этим вопросом очень спешил", - написал Жмак.

Как сообщалось, на заседании в среду, 17 марта Кабинет министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" уволил главу правления компании Владимира Жмака.

Кабмин также вновь назначил на должность и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже исполнявшего обязанности главы компании.

Ранее наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассматривал возможность отстранения главы правления УЗ.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Жмака председателем правления АО "Укрзализныця" 26 августа 2020 года. Наблюдательный совет "Укрзализныци" 12 августа 2020 года поддержал кандидатуру Жмака на должность главы компании.