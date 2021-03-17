Процесс гуманитарного разминирования и открытия КПВВ на Донбассе может начаться к Пасхе, если Россия примет соответствующее предложение Украины - Резников

Процесс гуманитарного разминирования и открытия контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе у населённых пунктов "Счастье" и "Золоте" может начаться уже к Пасхальным праздникам, если российская делегация в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта (ТКГ) на Донбассе согласиться примет соответствующее предложение украинской делегации, заявил первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Алексей Резников предложил накануне Пасхальных праздников совместно осуществить два шага: начать процесс "гуманитарного разминирования", а именно: разминирование участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ; разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотое". Ждем соответствующих решений российской делегации", - цитирует слова Резникова украинская делегация в ТКГ на своей странице в Фэйсбук по итогам очередных переговоров в среду, 17 марта.

Согласно заявлению координатора подгруппы по безопасности главы СММ ОБСЕ посла Яшара Халита Чевика, "механизм противоминной деятельности и проект документа по разминированию 19-ти новых участков на линии разграничения, предварительно согласованных во время Парижского саммита, готов".

Как отмечается, "Позиция украинской делегации неизменна: основой урегулирования является четкое выполнение совместных решений, принятых в рамках работы обоих форматов и ТКГ, которые включают в себя необходимые механизмы и для установления всеобъемлющего режима прекращения огня, и для урегулирования гуманитарной и экономической ситуации на оккупированных территориях, которые в дальнейшем стали основой для реализации политической части соглашений".

В тоже время, по словам Резникова, который замещал в этот раз главу Украинской делегации Леонида Кравчука, "ТКГ необходимо вернуться к трёхстороннему формату переговоров "Украина-ОБСЕ-Россия", то есть без участия общественных "экспертов" от ОРДЛО.

"Нахождение с российской стороны в качестве консультанта гражданки Украины Майи Пироговой, которая заочно приговорена судом Украины за участие в террористической деятельности, недопустимо", - заметил он.

Как сообщается, "экономическая подгруппа договорилась, что до 26 марта стороны предоставят списки кандидатов в состав рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в ОРДЛО".

Следующее заседание ТКГ запланировано на 31 марта.