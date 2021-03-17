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22:07 17.03.2021

Разумков: Меня не приглашали войти в политсовет партии "Слуги народа"

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Разумков: Меня не приглашали войти в политсовет партии "Слуги народа"

Руководители партии «Слуга народа» не приглашали председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова войти в состав политического совета политсилы, сообщил спикер в эфире 5 канала.

"Я бы вряд ли нашел сейчас время для вхождения в политсовет партии. Но объективно: таких разговоров с коллегами тоже не велось. Наверное, они знали мою позицию", – отметил Разумков.

Вместе с тем на уточняющий вопрос, не приглашали ли его войти в состав политсовета партии "Слуга народа", Разумков ответил: "Не приглашали".

Как сообщалось, съезд партии "Слуга народа" 13 марта поддержал создание в ее структуре политического совета, которые возглавил лидер одноименной фракции Давид Арахамия.

В политсовет "Слуги народа" должны войти 73 члена, 62 из которых съезд избрал в субботу. Среди них вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также народные депутаты от "Слуги народа".

Как объяснил глава политсилы Александр Корниенко, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не вошел в состав политсовета в связи с личной занятостью на должности спикера парламента.

 

Теги: #разумков #слуга_народа #политсовет
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