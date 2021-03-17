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21:48 17.03.2021

Порошенко: "Путин – убийца". Байден сказал то, что до сих пор не смог сказать Зеленский

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Порошенко: "Путин – убийца". Байден сказал то, что до сих пор не смог сказать Зеленский

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко считает, что заявление президента США Джо Байдена в отношении Путина является крайне важным для Украины.

"Путин – убийца". То, что наша команда говорит с 2014 года; то, что с 2019 года ни разу не решился произнести Зеленский, вслух на весь мир произнес Джозеф Байден. Очень хороший ответ на вопрос Who is Mr. Putin. Такое публичное признание американского президента для Украины - на вес золота. Я хотел бы поблагодарить первом лице Соединенных Штатов за ценные слова. В общем - за поддержку Украины, которую он демонстрирует последовательно еще со времен нашей встречи во время моего инаугурации в июня 2014 года", – цитирует пресс-служба заявление Порошенко на сайте "Евросолидарности".

Порошенко также заявил, что "Байден - большой шанс для Украины, для нашей европейской и евроатлантической интеграции. Однако Офис украинского президента пока демонстрирует неспособность воспользоваться этой возможностью, и даже больше - рискует ее потерять".

Он поблагодарил лидера США за последовательную поддержку Украины и призвал Зеленского отреагировать конкретными действиями на публичную информацию американцев о народном депутате Украины Андрее Деркаче, который "связан с российскими спецслужбами и является агентом Кремля, который по заданию Путина вмешивался в ход избирательной кампании в США".

Порошенко напомнил, что возглавляемая им политсила продолжительное время требует от спецслужб и генпрокуратуры предъявить обвинения и привлечь к ответственности за государственную измену Деркача. По словам политика, действующий президент препятствует этому.

"Мы все прекрасно понимаем, что инспирирован Деркачем скандал произошел по согласованию и режиссурой Офиса президента. Или кто-то действительно верит, что лидер фракции "Слуга народа" Арахамия и различные Дубинские по собственной инициативе, а не по инструкции Зеленского требовали создания следственной комиссии по контактам Порошенко-Байдена? И, кстати, до сих пор не отозвали проект соответствующего постановления", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что "пришло время исправлять ошибки. Мяч - на стороне Зеленского. От его действий зависит, не потеряет Украины стратегическое партнерство с США, жизненно, подчеркиваю, жизненно необходимо для нас, чтобы выстоять в войне с Россией".

Порошенко также отметил, что стратегически США доверяют Украине, "а вот Зеленскому такое доверие еще предстоит получить.

"Для этого надо предъявить обвинение российскому агенту Деркачу, а также привлечь к ответственности подсанкционного Коломойского, признанного миром глобальным коррупционером" - отмечает пятый президент.

Порошенко также подчеркнул, что "мало очистить офис президента от российского "крота", который слил россиянам секретную информацию о спецоперации по задержанию военных преступников из частной армии "Вагнера". Необходимо продолжить реформы. Прекратить атаку на независимые антикоррупционные органы. Продемонстрировать настоящую борьбу с коррупцией, а не ее имитацию. Не на словах, а на деле уменьшить влияние олигархов. Соблюдать евроатлантические стандарты демократии и отношение к оппозиции".

Лидер "Европейской Солидарности" выразил готовность поддерживать власть "во всех этих шагах". "Мы даже сейчас по своим связям лоббируем телефонный разговор Байдена с Зеленским. Не для Зеленского, конечно, а для государства, потому что национальные интересы Украины требуют диалога с США на высшем уровне. От этого зависит наша безопасность, от этого зависит наша победа в войне с Россией. От этого зависит перспектива нашего членства в Евросоюзе и НАТО. От этого зависит будущее Украины", - резюмирует пятый президент.

Теги: #порошенко #россия #байден
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