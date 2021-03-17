Разумков вважає, що Рада збере необхідну кількість голосів для денонсації Харківських угод

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що в парламенті є необхідна кількість голосів для прийняття законопроекту "Про денонсацію Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України" (№0095).

"Я думаю, що він з'явиться (на порядку денному сесії Ради, - ІФ). Як і будь-який інший законопроект, він був розписаний, зараз перебуватиме в комітеті, який обробить, і після цього у нього є шанси потрапити в зал Верховної Ради. Думаю, що сьогодні він абсолютно спокійно може бути розглянутий у стінах Верховної Ради...Мені здається, що саме станом на сьогодні є велика ймовірність того, що необхідну кількість голосів (мінімум 226, - ІФ) за прийняття цього законопроекту буде набрано", - зазначив Разумков в ефірі 5 каналу.

Він сказав, що підтримує можливість прийняття законопроекту і наголосив, що після окупації Росією українського Криму "дивно, коли такий документ (Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, - ІФ) зберігається як законодавчий акт у правовому полі України".

Як повідомлялося, на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України вирішили доручити СБУ обставини голосування у 2010 році щодо ратифікації "харківських угод" про продовження перебування ЧФ РФ у Криму до 2042 року.

"Є окреме доручення СБУ - з'ясувати, у який спосіб ці 236 депутатів голосували з цього питання. Якщо СБУ вважатиме за необхідне, вона має відкрити (провадження) за ст. 111 КК (держзрада) стосовно відповідних осіб", - сказав Данілов 11 березня на брифінгу в Києві після засідання РНБО.

Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування стосовно посадовців органів державної влади за фактом вчинення державної зради у 2008-2010 роках. Розслідуються, зокрема, обставини підготовки та підписання 21 квітня 2010 року "Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року", дотримання регламенту та процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради. За попередніми даними слідства, підписання цього документа призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим у 2014 році.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, що депутати не несуть відповідальності за голосування в залі, тому не впевнений, що рішення РНБО про притягнення депутатів, котрі підтримали "харківські угоди" від 2010 року про продовження перебування ЧФ РФ на території України до 2042 року, може бути реалізоване в повному обсязі.

16 березня у рамках розслідування слідчі СБУ провели обшуки у Верховній Раді, зокрема її комітетах, Головному науково-експертному управлінні ВР, Раді національної безпеки і оборони України, Міністерстві закордонних справ України та Кабінеті Міністрів України. У відомстві наголосили, що під час обшуків було знайдено документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання й ухвалення зазначених документів усвідомлювало їхні наслідки, зокрема, щодо збільшення кількості особового складу військових формувань і спеціальних служб Російської Федерації, які надалі брали участь в анексії Криму та заподіянні збитків економічним інтересам.