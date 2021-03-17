Разумков об обысках СБУ в рамках дела о подготовке и ратификации "харьковских соглашений": Следователей интересовали документы и компьютеры

Следователи Службы безопасности Украины, которые проводили обыски в комитетах Верховной Рады в рамках дела о подготовке и ратификации "харьковских соглашений", интересовались документами и компьютерами, за которыми работали депутаты и сотрудники аппарата парламента в 2010-м году, сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков в эфире "5 канала".

"Со мной они (следователи СБУ, – ИФ) не встречались, в помещении, где я работаю их тоже не было. Они были в стенах Верховной рады Украины, на (улице) Садовой, 3а, где работают комитеты. Они общались с аппаратом. Было несколько позиций относительно документарного обеспечения – мы им предоставили эту информацию. Были вопросы относительно компьютеров, но те компьютеры, которые работали в Верховной Раде в 2010 года, в 2016-м уже были переданы в другие институции и на сегодняшний день уже не находятся в стенах парламента. Поэтому есть архив, где все остальные документы сохраняются, они будут подниматься и передаваться в Службу безопасности Украины", – отметил Разумков.

Как сообщалось, на заседании СНБО Украины решили поручить СБУ расследовать обстоятельства голосования в 2010 году по ратификации "харьковских соглашений" о продлении пребывания ЧФ РФ в Крыму до 2042 года.

"Есть отдельное поручение СБУ выяснить, каким способом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть (производства) по 111 ст.УК (госизмена) к соответствующим лицам", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта на брифинге в Киеве по окончании заседания СНБО.

Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов госвласти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 гг.

В частности, расследуются обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады.

По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что депутаты не несут ответственность за голосование в зале, поэтому не уверен, что решение СНБО о привлечении депутатов, поддержавших Харьковские соглашения от 2010 года о продлении пребывания ЧФ РФ на территории Украины до 2042 года, может быть реализовано в полном объеме.

16 марта в рамках расследования следователи СБУ провели обыски в Верховной Раде, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении Рады, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины и Кабинете министров Украины.

В ведомстве подчеркнули, что во время обысков были найдены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия, в частности, увеличение количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и причинении ущерба экономическим интересам.