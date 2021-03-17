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20:49 17.03.2021

Парламент может провести внеочередное заседание для рассмотрения важных законопроектов, если обсуждение изменений в Земельный кодекс затянется – Разумков

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Парламент может провести внеочередное заседание для рассмотрения важных законопроектов, если обсуждение изменений в Земельный кодекс затянется – Разумков

Верховная Рада может провести внеочередное заседание для рассмотрения важных для государства вопросов, если затянется рассмотрение законопроектов о передаче земли громадам (№2194) и об электронных земельных аукционах (№2195), заявил председатель ВР Дмитрий Разумков в эфире "5 канала".

"На жизнедеятельность государства никак не повлияет то, что парламент сегодня снова блокируется некоторыми политическими силами в рамках рассмотрения поправок (к законопроекту о передаче земли громадам (№2194), – ИФ), потому что у парламента есть механизм внеочередных заседаний. Если мы будет видеть важный законопроект, который нужно будет принять для изменения ситуации в борьбе с коронавирусом или каких-либо других аспектов существования государства, то парламент применит этот механизм, и мы сможет рассмотреть это достаточно быстро", – отметил Разумков.

Он подчеркнул, что парламент второй день подряд занимается рассмотрение поправок к законопроекту №2194 в то время, как "сегодня перед государством есть много других вызовов, которые необходимо рассматривать оперативно рассматривать в стенах парламента".

Вместе с тем на вопрос, успеет ли Рада до конца текущей недели рассмотреть законопроекты №2194 и №2195, спикер ответ: "Я не уверен в этом, потому что за день мы проходим не так много правок, как хотелось бы".

Как сообщалось, согласно данным парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики, при подготовке законопроекта №2194 ко второму и повторному второму чтению поступило 3128 предложений и поправок. По состоянию на 17 марта народные депутаты рассмотрели 345 поправок к Земельному кодексу.

 

Теги: #рада #заседание
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