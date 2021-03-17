Международная группа по координации помощи жертвам сбитого в Иране украинского самолета тщательно изучит финальный отчет об авиакатастрофе - заявление

Международная группа по координации помощи жертвам сбитого в Иране самолета авиакомпании "МАУ", следовавшему по рейсу PS752, приняла к сведению обнародованный Тегераном 17 марта окончательный технический отчет о причинах автокатастрофы, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Мы, министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли к сведению окончательный Отчет о расследовании аспектов безопасности, обнародованный Исламской Республикой Иран, по сбиванию рейса Международных авиалиний Украины 752 (PS752)", - цитируют в МИД официальное заявление международной группы, обнародованное в среду.

Там добавляют, что государства Координационной группы теперь будут "тщательно изучать" этот отчет и его выводы.

"Координационная группа будет продолжать требовать от Исламской Республики Иран подотчетности и прозрачности за эту трагедию и справедливости для жертв", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, утром 8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

5 января 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета касательно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 МАУ, которая произошла под Тегераном 8 января 2020 года.

В феврале СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.

17 марта 2021 года Иран опубликовал окончательный технический отчет о причинах крушения самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752, который был раскритикован министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Сегодня Иран обнародовал окончательный отчет по результатам технического расследования катастрофы украинского рейса МАУ PS 752 под Тегераном. Раньше Украина направляла иранской стороне больше 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приложил их к финальному документу, но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете - ничто другое, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета", - отметил украинский дипломат.