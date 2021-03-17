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20:11 17.03.2021

Разумков: По состоянию на сегодня нет конкретных решений о спецзаседании СНБО по ситуации с COVID-19

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Разумков: По состоянию на сегодня нет конкретных решений о спецзаседании СНБО по ситуации с COVID-19

На сегодняшний день нет конкретных решений относительно проведения специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) или общей встречи представителей Кабинета министров и Верховной Рады для обсуждения ситуации с пандемией COVID-19 в Украине, сообщил глава ВР Дмитрий Разумков в эфире "5 канала".

"Есть позиции, которые, возможно, необходимо обсудить на более широком заседании – это может быть как СНБО, так и общая встреча представителями Кабинета министров, профильных министерств, Верховной Рады. Но по состоянию на сегодня, насколько мне известно, каких-либо конкретных решений нет", – отметил Разумков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что инициировать созыв специального заседания СНБО не является его компетенцией, тогда как все зависящее от парламента как единственного законодательного госоргана будет осуществляться.

Как сообщалось, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк во время согласительного совета парламента 15 марта предложила срочно провести общее заседание парламента и правительства или специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) для наработки общего плана действий всех ветвей власти на случай нового жесткого локдауна в связи с ростом заболеваемости Covid-19.

 

Теги: #снбо #пандемия #заседание
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