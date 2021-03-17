В Тернополе попал в ДТП автомобиль, перевозящий вакцины от COVID 19, пострадали три человека

В Тернополе днем авто, которое перевозило вакцины от COVID 19, попало в дорожно-транспортное происшествие, пострадали три человека, ампулы с вакциной не повреждены, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"В дорожно-транспортном происшествии не разминулись два автомобиля. Авария произошла 17 марта около полудня в Тернополе на улице Микулинецкой. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, автомобиль марки "Renault Duster", принадлежащей медучреждению, остановился на регулируемом пешеходном переходе. В этот момент в него сзади въехало другое авто", - говорится в сообщении.

Так, предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции водителем "Ford".

Отмечается, что автомобиль медпомощи двигался в направлении города Бучач, куда вез вакцину от COVID 19.

"На момент удара в Renault, кроме водителя, было еще четверо пассажиров. Трое из них обратились за медпомощью. Ампулы с вакциной не повреждены", - добавили правооранители.

Решается вопрос о внесении данного факта в ЕРДР согласно ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.