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20:09 17.03.2021

Финляндия вводит на границе обязательный медицинский контроль

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Финляндия вводит на границе обязательный медицинский контроль

Финляндия с четверга вводит обязательный медицинский контроль на пограничных пунктах юга страны.

"Обязательный контроль вводится в портах Хельсинки, столичном аэропорту Вантаа (Vantaa) и пункте пересечения границы с Россией Ваалимаа (Vaalimaa). Лица, пересекающие границу, должны предоставить доказательства отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного в течение последних 72 часов. Если такого доказательства нет, необходимо пройти тест на коронавирус на месте", - сообщили в среду региональные власти Южной Финляндии.

При наличии сертификата о негативном результате теста на коронавирус прибывающее в Финляндию лицо не должно выполнять тест. Тест также не требуется, если прибывающий в страну представляет достоверные доказательства того, что переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Распоряжение не распространяется на транзитных пассажиров, водителей грузовиков и логистического персонала в аэропорту.

Оно касается прибывающих из стран с высоким риском, где суточный уровень инфицирования на 100 тыс. человек за последние две недели составляет более 25. По состоянию на среду это означает, что под него подпадают все европейские страны.

Новые требования будут действовать с 18 по 31 марта.

За отказ от обязательной медицинской проверки может последовать штраф или лишение свободы на срок до трех месяцев.

Теги: #контроль #граница #финляндия #коронавирус
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