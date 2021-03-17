Причиной взрыва в Боярке стало самодельно взрывное устройство: мужчина пытался отомстить подруге

Полиция Киевской области установила личность мужчины, погибшего при взрыве в городе Боярка, возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области со ссылкой на слова главы полиции области Андрей Небытов, правоохранители проработали место происшествия и выяснили, что в результате взрыва погиб мужчина.

"Полицейские оперативно установили личность погибшего. Им оказался 34-летний уроженец АР Крым, который в течение длительного времени проживал в Киеве. Как выяснилось, в городе Боярка жила бывшая подруга погибшего, которому он одолжил деньги. Но между молодыми людьми произошла ссора, поэтому мужчина стремился вернуть долг. Женщина отказалась отдавать деньги. Тогда мужчина не нашел ничего лучшего, как отомстить", - говорится в сообщении.

Так, мужчина оборудовал мастерскую, приобрел необходимые вещества и сделал самодельное взрывное устройство. Позже, как установлено, он приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, раздался взрыв.

"К месту жительства женщины он не дошел несколько метров - устройство взорвалось в его руках", - добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и проводить экспертизы.

Как сообщалось, в полиции Киевской области 16 марта сообщили, что около 4:00 утра на одной из улиц города Боярка произошел взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка.