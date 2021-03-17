Гуманитарный комитет Рады рекомендовал парламенту принять законопроект о военных капелланах – нардеп Кравчук

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал народным депутатам принять законопроект №4626 о Службе военного капелланства за основу в первом чтении, сообщила замглавы Комитета Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

"О проекте закона о Службе военного капелланства №4626, который был зарегистрирован Романом Костенко и др. Комитет также рекомендовал к принятию за основу в первом чтении. Это важная инициатива, ведь капелланы с самого начала войны по зову сердца несли свою миссию по морально-психологической поддержке наших защитников. Законопроект направлен на предоставление им соответствующего правового статуса, а значит и надлежащего социального обеспечения", - написала Кравчук в Facebook в среду.

Как сообщалось, народные депутаты из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4626 о службе военного капелланства.

Согласно законопроекту, капелланы будут консультировать военное командование по вопросам религиозной ситуации в подразделении, в пункте постоянной дислокации и в районах выполнения задач.

"С началом российской агрессии против Украины военные капелланы… стали неотъемлемой частью личного состава в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и других военных формирований. Однако они еще не имеют надлежащей социальной защиты, поскольку находятся там, как гражданские или волонтеры... Мы предлагаем создать соответствующую службу и закрепить статус военных капелланов как военнослужащих", - сказал по этому поводу заместитель председателя фракции "Голос", инициатор соответствующего законопроекта Роман Костенко.