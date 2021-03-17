SpaceX может провести новое испытание прототипа космического корабля Starship 19 марта
Американская компания SpaceX после предыдущей неудачи может провести очередной испытательный суборбитальный запуск прототипа своего космического корабля Starship, разрабатываемого для пилотируемых полетов на Луну и Марс, уже в пятницу, сообщил специализированный сайт Space Launch Now.
Ранее основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что "SN11 уже почти готов к полету".
На минувшей неделе корабль Starship SN11 (одиннадцатый серийный испытательный аппарат) уже был установлен на стартовой площадке полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.
До запуска должны были состояться статические огневые испытания его двигателей. От их результатов зависит решение о старте.
В рамках испытания корабль должен выйти на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и последующей мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет будет продолжаться около шести с половиной минут.
Как сообщал "Интерфакс", 4 марта прототип космического корабля Starship SN10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки через семь минут взорвался на земле из-за полученных повреждений при приземлении.
"Двигатель SN10 имел низкую тягу из-за (вероятно) частичного попадания гелия из топливного бака. Удар на скорости 10 м/с повредил опоры и часть "юбки" (корпуса)", - говорилось в сообщении Маска в "Твиттере".
Корабль повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке. В первом случае причиной стало низкое давление в топливном напорном баке для погашения скорости одного из двигателей, во втором - один из двигателей не запустился для выполнения завершающего маневра перед посадкой.
Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полёт в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс.
В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.
Она также станет многоразовой системой, используемой в качестве ускорителя только для взлета с Земли.
В настоящее время SpaceX готовит первый запуск прототипа носителя Super Heavy, который, по оценке основателя компании Илона Маска, должен совершить испытательный запуск в ближайшие несколько месяцев. В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship с носителем в беспилотном режиме уже в этом году.
В пилотируемом варианте корабль Starship сможет брать на борт до 100 человек.
В начале декабря прошлого года Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.
Первое испытание прототипа многоразового корабля Starship, который поднимался на высоту 150 м, было проведено 3 сентября 2020 года.