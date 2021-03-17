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19:15 17.03.2021

В Индии вакцину от COVID-19 приходится выбрасывать из-за нежелания населения делать прививки

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В Индии вакцину от COVID-19 приходится выбрасывать из-за нежелания населения делать прививки

В Индии около 6,5% доз вакцины от коронавируса выбрасывают, поскольку люди неактивно идут на вакцинацию, сообщает издание The Hindu со ссылкой на министра здравоохранения Раджеша Бхушана.

После вскрытия ампулы препарат нужно использовать в течение четырех часов, и власти призывают делать это оптимально. Однако многие люди, в частности, проживающие в сельской местности, неохотно идут делать прививку, и остаток вакцин медикам приходится выбрасывать.

В штатах Телингана, Андхра-Прадеш, Уттар-Прадеш, Карнатака и Джамму и Кашмир этот показатель выше. Так, в Телингане выбрасывают 17,6% доз, а в Андхра-Прадеш - 11,6%.

Прививки в стране делают вакциной компании AstraZeneca и местной разработкой компании Bharat Biotech. Всего в стране к настоящему времени использовали 35,1 млн доз вакцины.

С начала пандемии в Индии заразились коронавирусом более 11,4 млн человек, более 159 тыс. умерли.

Теги: #расход #вакцина #индия
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