Кабмин одобрил создание системы аэромедицинской эвакуации

Кабинет министров Украины одобрил создание в стране системы аэромедицинской эвакуации.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"Правительством поддержана инициатива МВД о создании совместно с Минздравом системы аэромедицинской эвакуации и транспортного обеспечения трансплантологии", - написал министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

По его словам, с 1 апреля 2021 года начнется внедрение во Львовском регионе (семь областей), с 1 мая – в Киевском регионе (восемь областей и Киев), далее проект распространится на всю страну.

Позже заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что в среду вертолет спасателей транспортировал в Институт сердца пациента после трансплантации

"На видео снятом мною только что - прилёт вертолёта ГСЧС, который привёз из Запорожья 38 летнего пациента, которому вчера ночью, бригада хирургов под руководством Бориса Тодурова осуществила пересадку донорского сердца. Это была 11 пересадка сердца в Украине. И сегодня же Кабинет Министров по инициативе министра МВД Арсена Авакова и министра здравоохранения Максима Степанова - принял постановление о создании государственной Системы аэромедицинской эвакуации", - отметил Геращенко.

По его словам, МВД Украины силами приобретённых во Франции 55 вертолётов Eurocopter обеспечит максимально быструю доставку бригад врачей, донорских органов, пострадавших в ДТП с тяжёлыми последствиями.

Геращенко подчеркнул, что сначала эта система заработает в Киеве, Львовской и Черкасской областях, а после на всей территории Украины.