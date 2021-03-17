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18:44 17.03.2021

В Украине 18 марта восстанавливается процесс оформления и выдачи разрешений на оружие

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В Украине 18 марта восстанавливается процесс оформления и выдачи разрешений на оружие

В Украине с четверга, 18 марта, восстанавливается процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Соответствующая служба все еще в процессе реорганизации, но продолжает работу. Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены вне штата. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины", - написал Клименко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия.

"Поэтому владельцы, которым нужно продолжить разрешения на оружие, могут не беспокоиться. Никаких штрафных санкций не будет. Сейчас мы разрабатываем алгоритм создания и налаживания работы нового подразделения, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия", - отметил Клименко.

По его словам, в ближайших планах Нацполиции - передать полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие в сервисные центры МВД Украины. Весь документооборот будет осуществляться через электронную базу.

Кроме того, создается Единая база данных зарегистрированного оружия.

"Скажу откровенно: нам нужно время. На организацию работы, перераспределение полномочий, разработку необходимого программного обеспечения. Несколько месяцев точно, потому что это огромный объем работы, который требует дополнительно соответствующих решений Кабинета министров Украины и Министерства внутренних дел. Но мы приложим все усилия, чтобы процесс переформатирования разрешительной службы прошел эффективно и максимально быстро", – добавил он.

Как сообщалось, 1 марта глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля над оборотом оружия, все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Как сообщается на странице Нацполиции в Facebook, сейчас завершается формирование нового подразделения с другими сотрудниками, "которые будут должным образом выполнять эту работу", и в ближайшее время оно будет представлено обществу.

Теги: #разрешение #оружие
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