Япония подтвердила намерение принять участие в "Си Бриз-2021" и присоединиться к "Совместным усилиям-2021" - Таран

Министр обороны Японии Нобуо Киши во время встречи с министром обороны Украины Андреем Тараном, проведенной в рамках первого официального визита последнего, подтвердил намерение своей страны привлечь представителей Сил самообороны Японии к многонациональным учениям на территории Украины "Си Бриз-2021" и выразил готовность присоединиться к учениям "Совместные усилия-2021".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в среду, встреча длилась более двух часов – вдвое больше запланированного. В ходе мероприятия Киши подтвердил неизменную позицию Японии, которая уважает независимость и территориальную целостность Украины, и считает незаконными любые попытки изменить извне территориальный статус-кво государства .

"Министры подтвердили важность дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества на основе Меморандума между двумя министерствами о сотрудничестве и обменах в сфере обороны, обсудили возможности отраслей оборонной промышленности обеих стран, а также определили пути сотрудничества в сфере обмена технологиями, товарами военного назначения и двойного использования", - сообщают в Минобороны.

По словам украинского министра Андрея Тарана, стороны договорились о проведении второго раунда украинский-японских консультаций по вопросам безопасности на уровне высоких представителей министерств обороны и иностранных дел двух стран в формате "2 на 2" осенью 2021 года.

"Также рассмотрели возможность организации обмена опытом военнослужащих двух стран, в частности Сухопутных войск и Сил Специальных операций. В конце концов, японская сторона подтвердила привлечение представителей Сил самообороны Японии в многонациональных учениях на территории Украины "Си Бриз-2021" и выразила готовность присоединиться к учениям "Совместные усилия-2021", -подчеркнул Таран.

Глава украинского оборонного ведомства добавил, что обе страны солидарно придерживаются принципа нерушимости международно признанных границ, и заверил, что Украина разделяет позицию Японии по решению территориального вопроса на основе декларации 1956 г., а также необходимости обеспечения свободного и безопасного судоходства во всех водах в соответствии с международными соглашениями.

Как сообщалось, 26 января Верховная Рада одобрила решение президента о допуске на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств в 2021 году для участия в многонациональных учениях, поддержав соответствующий законопроект №4499.

При этом, в тексте законопроекта учения фигурируют, как украинско-американские, однако, кроме ВС Украины и США предусматривается участие "вооруженных сил других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей (катеров и судов), до 2 подводных лодок, до 5 самолетов и вертолетов, до 20 единиц колесной техники".

Срок проведения учений: до 25 суток, март - декабрь 2021 года. Районы проведения: акватория Черного моря, военные аэродромы и полигоны ВСУ, аэропорты в Одессе и Николаеве, порты в Одессе, Южном и Очакове.