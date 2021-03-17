События

18:10 17.03.2021

На Донбассе российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

1 мин читать
На Донбассе российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня с начала среды, украинские бойцы не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В частности, недалеко от поселка Новотошковское, противник открывал огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарска и Песок - из станковых противотанковых гранатометов. В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде поселка Луганское - еще и из ручных противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Также украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

"С помощью БПЛА малого и дальнего радиусов действия СММ зафиксировала на полигонах ОРДЛО значительное скопление вооружения и военной техники. Миссией было сообщено о систематическом препятствовании работе БПЛА различных радиусов действия", - говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что таким образом враг пытается дискредитировать Вооруженные силы Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на указанные нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

 

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:46 17.03.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

22:10 16.03.2021
Премьер Франции объявил о третьей волне пандемии COVID-19 в стране

Премьер Франции объявил о третьей волне пандемии COVID-19 в стране

19:02 16.03.2021
Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

07:47 16.03.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

17:44 15.03.2021
Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток – штаб ООС

07:39 15.03.2021
С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было

22:25 14.03.2021
В Молдове сократился суточный прирост новых заражений COVID-19

В Молдове сократился суточный прирост новых заражений COVID-19

18:00 14.03.2021
Под Торецком ранен украинский военный – штаб ООС

Под Торецком ранен украинский военный – штаб ООС

08:06 14.03.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали

С начала суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим тишины, украинские военнослужащие не пострадали

18:09 13.03.2021
Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 6 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Иран цинично пытается скрыть истинные причины крушения самолета МАУ - Кулеба

РФ отрицает нарушение режима госграницы Украины вертолетом в Сумской области - погранслужба

Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными

Генпрокурор: органы следствия не приносили мне материалы по Медведчуку

Кабинет министров уволил главу правления "Укрзализныци" Жмака

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС учредил единый инструмент внешнего финансирования для продвижения своих ценностей и интересов в мире

Гуманитарный комитет Рады рекомендовал парламенту принять законопроект о военных капелланах – нардеп Кравчук

SpaceX может провести новое испытание прототипа космического корабля Starship 19 марта

В Индии вакцину от COVID-19 приходится выбрасывать из-за нежелания населения делать прививки

Кабмин одобрил создание системы аэромедицинской эвакуации

Комитет экономического развития рекомендовал Раде принять во 2-м чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время

В Украине 18 марта восстанавливается процесс оформления и выдачи разрешений на оружие

Переговоры в политической подгруппе ТКГ заблокированы из-за присутствия осужденной в Украине за терроризм Пироговой – Гармаш

Иран цинично пытается скрыть истинные причины крушения самолета МАУ - Кулеба

Финляндия вводит на границе обязательный медицинский контроль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА