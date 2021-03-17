На Донбассе российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня с начала среды, украинские бойцы не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В частности, недалеко от поселка Новотошковское, противник открывал огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарска и Песок - из станковых противотанковых гранатометов. В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде поселка Луганское - еще и из ручных противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Также украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

"С помощью БПЛА малого и дальнего радиусов действия СММ зафиксировала на полигонах ОРДЛО значительное скопление вооружения и военной техники. Миссией было сообщено о систематическом препятствовании работе БПЛА различных радиусов действия", - говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что таким образом враг пытается дискредитировать Вооруженные силы Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на указанные нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.