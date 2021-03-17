РФ отрицает нарушение режима госграницы Украины вертолетом в Сумской области - погранслужба

Ссылаясь на "приборы объективного контроля", российская сторона отрицает нарушение государственной границы Украины своим вертолетом во вторник, 16 марта, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня Государственная пограничная служба Украины получила ответ от российской стороны о зафиксированном факте нарушения режима государственной границы Украины вертолетом с РФ. Заранее отметим, украинская сторона не удивлена риторикой государственных органов России. Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов", - говорится в сообщении.

Так, в своем ответе российские пограничники утверждают, что авиация якобы применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают, ссылаясь "на показания непонятных приборов объективного контроля".

Ранее, 16 марта, в 14:05 пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины на одном из направлений в пределах Сумской области зафиксировал вертолет из Российской Федерации, который углубился на территорию Украины на расстояние около 50 метров.

В письме российским пограничникам требовалось сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению режима государственной границы Украины.

Об этом факте Государственная пограничная служба Украины также информировала все заинтересованные министерства и ведомства.