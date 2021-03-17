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17:09 17.03.2021

Спецзаседание КСУ относительно соответствия судьи Головатого своей должности не состоялось

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Спецзаседание КСУ относительно соответствия судьи Головатого своей должности не состоялось

Специальное заседание Конституционного суда, которое должно было состояться в среду, в 12:00, на котором судьи должны были рассмотреть вопрос относительно заявления председателя Всеукраинской политической партии "Братство" Дмитрия Корчинского о несоответствии судьи Конституционного суда Украины Сергея Головатого занимаемой должности не состоялось, сообщает пресс-служба КСУ в среду.

"Специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины по вопросу относительно заявления председателя Всеукраинской политической партии "Братство" Корчинского Д.А. о несоответствии судьи Конституционного суда Украины Головатого Сергея Петровича занимаемой должности от 11 марта 2021 № 28-03 / 21 не состоялось в связи с необходимостью доработки материалов для рассмотрения", - сообщают в суде.

Как сообщалось, специальное заседание КСУ, по рассмотрению обращения следователя Государственного бюро расследований, которое должно было состояться в среду в 14:30, сорвалось из-за недопуска работниками Управления государственной охраны Украины главы КСУ Александра Тупицкого в помещение суда.

Таким образом, оба запланированных на среду спецзаседания Коституционного суда не состоялись.

Теги: #головатый #ксу
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