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17:07 17.03.2021

Польша вводит трехнедельный локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19

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Польша вводит трехнедельный локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил о решении ввести в стране режим самоизоляции с субботы из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщают европейские СМИ.

Строгие ограничительные меры будут действовать как минимум три недели.

В этот период будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры и гостиницы. Школы перейдут на дистанционное обучение.

В Польше за последние сутки выявили 25 тыс. случаев заражения коронавирусом, что практически соответствует антирекорду в 27 тыс., зафиксированному в стране прошлой осенью. Количество летальных случаев за минувшие 24 часа составило 453.

За время пандемии в стране зафиксировали 1,9 млн случаев COVID-19. Свыше 48 тыс. человек скончались.

Теги: #локдаун #польша
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