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16:54 17.03.2021

Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными

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Более 90% украинцев считают тарифы на электроэнергию и газ завышенными

Подавляющее большинство граждан Украины считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 5 по 9 марта.

По данным исследования, 93% украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения завышены, 3% считают их хорошими, а 0,4% ˗ заниженными. Так, чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они их считают завышенными ˗ доля таких возрастает от 81% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 95% среди представителей беднейших слоев.

Согласно опросу, чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство страны (29% опрошенных) и президента Украины (24%), 13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 9,5% ˗ на Верховную Раду, 7% ˗ на энергетические компании, 6% ˗ на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% ˗ на НАК "Нафтогаз Украины".

При этом чаще ответственность на президента за рост коммунальных тарифов возлагают представители электората оппозиционных партий.

Также, чем ниже является уровень благосостояния респондентов, тем чаще они возлагают ответственность за рост коммунальных тарифов на президента (доля таких возрастает от 22% среди тех, кто ответил, что в целом живет обеспечено, до 33% среди тех, кто ответил, что их семье не хватает денег даже на необходимые продукты) и на правительство (соответственно 25% и 36%).

Так, чаще всего респонденты считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло, прежде всего, должны обеспечивать правительство (31%) и президент (28%). Еще 20% называют НКРЭКУ, 11% ˗ Верховную Раду, 3% придерживаются мнения, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.

Исследование проведено методом "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #соцопрос #тарифы
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