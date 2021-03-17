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14:52 17.03.2021

В Днепре задержали пьяного водителя через три минуты посте вступления в силу повышенных штрафов

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В Днепре задержали пьяного водителя через три минуты посте вступления в силу повышенных штрафов

Водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения был задержан в г.Днепр спустя три минуты после вступления в силу усиленных санкций за нарушения правил дорожного движения, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сегодня в 00.00 начали работать новые повышенные штрафы и наказания за нарушения ПДД, введенные законом 2695. В том числе и за управление в состоянии опьянения. Уже в 00.03 патрульными полицейскими в городе Днепр был задержанной водитель "Ниссан Максима" в состоянии алкогольного опьянения, который станет первым, кто в случае признания его виновным судом, заплатит не 10 тыс 200 грн как раньше, а – 17 тыс грн в бюджет", - написал Геращенко на своей странице в Facebook в среду.

Также по его словам, уже в 00.17 во Львове был задержан водитель "Тойота Кэмри", который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения уже в третий раз за год, при чем управлял авто, не имея на это права, так как ранее был лишен судом водительского удостоверения.

"Теперь суд может дать ему до 15 суток под арестом… или принудить уплатить штраф в 51 тыс грн с конфискацией принадлежащего ему автомобиля. Раньше это было бы только 20 тыс 400 грн без альтернативы в виде ареста и конфискации. Кроме того, суд обяжет его выплатить еще 20 тыс 400 грн за то, что он сел за руль, будучи лишенным права управления, так как уже ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Раньше это дерзкое правонарушение было смехотворное наказание только в 510 гривень!", - отметил Геращенко.

По его словам, за минувший год полицейские составили 129,4 тыс протоколов об административном правонарушении по статье о вождении в нетрезвом состоянии, в том числе 9,5 тыс – за повторное управление в состоянии опьянения и 7,9 тыс – за управление в состоянии опьянения более двух раз.

"Именно против этих нарушителей - которые чаще всего становятся убийцами на дорогах - и направлены такие жесткие изменения в наказаниях за управление в состоянии опьянения. Мы в МВД ожидаем от введения в действие новых штрафов и наказаний уменьшение количества погибших на дорогах на 10-15% по итогам года", - подчеркнул замглавы МВД.

Геращенко также отметил, что в 2020 году на дорогах Украины погибло более 3,5 тыс человек а десятки тысяч получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" на заседании 16 февраля.

Штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения увеличивается законом до 17 тыс. грн, а если на протяжении года человек совершает повторное правонарушение, то штраф составляет 34 тыс. грн, а сам он лишается права управления на 3 года, у него изымается транспортное средство с возвращением средств, суд может определить наказание в виде административного ареста. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в третий раз штраф увеличивается до 50 тыс. грн, лишение права управления - на 10 лет, предусмотрен админарест на 10 суток и конфискация транспортного средства.

За превышение скорости на дорогах на более 50 км в час штраф увеличивается с 500 грн до 1 тыс.700 грн, за неиспользование ремней безопасности - с 51 грн до 510 грн.

Кроме того, закон предусматривает и усиление ответственности за нарушения ПДД пешеходами - 51 грн. до 255 грн.

Теги: #пдд #штрафы
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