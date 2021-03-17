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16:09 17.03.2021

Венедиктова о действиях прокуратуры по отношению к политическим беженцам из Беларуси: Мы в политические игры играть не будем

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Венедиктова о действиях прокуратуры по отношению к политическим беженцам из Беларуси: Мы в политические игры играть не будем

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркивает, что органы прокуратуры Украины могут сотрудничать с белорусскими правоохранителями только в рамках законодательства и не будут втягиваться в политические игры, в частности, по отношению к гражданам Беларуси, которые скрываются в Украине, избегая уголовного преследования по политическим мотивам на родине.

"Украинская прокуратура вообще в политику не играет. Вы же видите, что я год демонстрирую, что мы вне политики, и если мы вне украинской политики, я продемонстрировала это тем, что не дала страну втянуть в американскую политику, то и тут мы в политические игры играть не будем", - сказала Венедиктова журналистам в среду в Киеве.

Говоря о возможном сотрудничестве с белорусскими правоохранителями в рамках международно-правовых поручений, генпрокурор сказала: "Будем смотреть непосредственно на материалы, как они придут, когда они придут, с каким запросом, и двигаться исключительно по закону".

"Тем более если граждане Беларуси у нас здесь находятся, то они здесь находятся законно, и на самом деле есть целая процедура, чтобы начать такой процесс, и я уверена, что все граждане Беларуси пойдут законным путем, и возьмут эту законную процедуру оставаться в Украине. То есть мы не будем делать каких-то таких шагов, чтобы нас потом в чем-то обвиняли с точки зрения политики. Ни коим в коем случае", - добавила Венедиктова.

 

Теги: #прокуратура #украина #беларусь
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