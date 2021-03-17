МОН опровергает информацию о необеспечении учебниками на языках нацменьшинств школ на Закарпатье

Министерство образования и науки Украины опровергает распространенную в СМИ информацию о возможном необеспечении учебниками на языках национальных меньшинств учреждений общего среднего образования на Закарпатье.

"Вопрос обеспечения образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования и создание условий для сохранения языковой и этнической самобытности венгров, проживающих в Украине, находится на особом контроле Министерства образования и науки Украины. Издание учебников и пособий для классов с обучением на венгерском языке (оригинальных и переводных) осуществляется ежегодно за средства государственного бюджета Украины", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что согласно постановлению правительства, учебники выдаются раз в пять лет из расчета до 120% в соответствии с потребностью.

Таким образом, в период 2010-2020 годов для классов (групп) с обучением на венгерском языке за средства госбюджета изданы учебники на сумму 40 млн 623,8 тыс. грн (175 наименований, 289 289 экземпляров). В 2020-2021 годах объявлены конкурсные отборы учебников (кроме электронных) для соискателей полного среднего образования и педагогических работников для 4-х и 8-х классов.

По обобщенным результатам выбора заведениями общего среднего образования, оригинальные учебники для 4-х и 8-х классов будут выдаваться в переводе на языки национальных меньшинств.

В частности, речь идет об учебниках на венгерском языке, получивших высокий обобщенный результат выбора учебными заведениями: 4 класс – "Математика", "Я исследую мир", "Искусство", "Информатика"; 8 класс – "История Украины", "Всемирная история", "Информатика".

Кроме этого, с целью обеспечения с 2021/2022 учебного года учеников и педагогов учебниками для 8-го класса, разработанные в соответствии с государственным стандартом базового и полного общего среднего образования, рассматривается возможность повторного издания отдельных названий учебников для 8-го класса всех учреждений общего среднего образования (независимо от языка обучения), изданных в 2016 году.