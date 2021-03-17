Еврокомиссия предлагает создать цифровой зеленый сертификат для безопасного передвижения во время пандемии COVID-19

Европейская комиссия выступила с предложением создать цифровой зеленый сертификат для обеспечения безопасного свободного передвижения внутри ЕС во время пандемии COVID-19.

Соответствующее объявление Еврокомиссия сделала в среду в Брюсселе.

В соответствии с сообщением, цифровой зеленый сертификат будет доказательством того, что "человек был вакцинирован против COVID-19, либо получил отрицательный результат теста, либо выздоровел от COVID-19". "Он будет доступен бесплатно в цифровом или бумажном формате и будет включать QR-код для обеспечения безопасности и подлинности сертификата", - детализируется в пресс-релизе.

Кроме того, Еврокомиссия намерена поддержать государства-члены в разработке программного обеспечения с тем, чтобы все сертификаты могли быть признаны на территории ЕС.

"Государства-члены по-прежнему несут ответственность за принятие решения о том, какие ограничения общественного здравоохранения могут быть отменены для путешественников, но им придется применять такие исключения и к путешественникам, имеющим цифровой зеленый сертификат", - подчеркивает ЕК.