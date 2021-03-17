Генпрокурор: органы следствия не приносили мне материалы по Медведчуку

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что есть ряд уголовных производств, в которых фигурирует народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, но материалы для подписания подозрения к ней не поступали.

"На сегодняшний день ни один орган досудебного расследования материалов не предоставил (для подозрения Медведчуку – ИФ)", - сказала Венедиктова журналистам в среду в Киеве.

При этом она уточнила, что уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук, есть несколько, в том числе фактовые.

"Дел много, какие из них перспективные – посмотрим, мы работаем в этом направлении", - сказала генпрокурор.