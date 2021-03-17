События

15:48 17.03.2021

Генпрокурор: органы следствия не приносили мне материалы по Медведчуку

1 мин читать
Генпрокурор: органы следствия не приносили мне материалы по Медведчуку

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что есть ряд уголовных производств, в которых фигурирует народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, но материалы для подписания подозрения к ней не поступали.

"На сегодняшний день ни один орган досудебного расследования материалов не предоставил (для подозрения Медведчуку – ИФ)", - сказала Венедиктова журналистам в среду в Киеве.

При этом она уточнила, что уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук, есть несколько, в том числе фактовые.

"Дел много, какие из них перспективные – посмотрим, мы работаем в этом направлении", - сказала генпрокурор.

Теги: #венедиктова #медведчук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:30 17.03.2021
Генпрокурор: в вопросе возвращения похищенных Лазаренко средств в Украину не все так просто

Генпрокурор: в вопросе возвращения похищенных Лазаренко средств в Украину не все так просто

15:19 17.03.2021
Венедиктова: вопрос привлечения депутатов к ответственности за голосование по Харьковским соглашениям – большая абстракция

Венедиктова: вопрос привлечения депутатов к ответственности за голосование по Харьковским соглашениям – большая абстракция

18:18 16.03.2021
В Верховный суд поступил иск Медведчука об обжаловании введенных против него санкций

В Верховный суд поступил иск Медведчука об обжаловании введенных против него санкций

13:20 16.03.2021
Более половины украинцев поддерживают введение санкций против Виктора Медведчука – опрос Центра Разумкова

Более половины украинцев поддерживают введение санкций против Виктора Медведчука – опрос Центра Разумкова

20:10 15.03.2021
СМИ опубликовали новые "пленки Суркова-Медведчука"

СМИ опубликовали новые "пленки Суркова-Медведчука"

17:13 15.03.2021
Венедиктова санкционировала 3 новых подозрения бывшим руководителям "Приватбанка"

Венедиктова санкционировала 3 новых подозрения бывшим руководителям "Приватбанка"

18:38 09.03.2021
СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова", Порошенко дважды не явился на допрос – пресс-служба ведомства

СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова", Порошенко дважды не явился на допрос – пресс-служба ведомства

15:36 09.03.2021
Медведчук допрошен в СБУ в рамках расследования дела по госизмене – источник

Медведчук допрошен в СБУ в рамках расследования дела по госизмене – источник

18:32 03.03.2021
Верховный суд рассмотрит иски о признании противоправным указа Зеленского о санкциях против каналов Медведчука

Верховный суд рассмотрит иски о признании противоправным указа Зеленского о санкциях против каналов Медведчука

20:21 02.03.2021
Замглавы Офиса президента Смирнов причастен к публикации в СМИ разговора Суркова с Медведчуком, утверждают в "Европейской солидарности"

Замглавы Офиса президента Смирнов причастен к публикации в СМИ разговора Суркова с Медведчуком, утверждают в "Европейской солидарности"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабинет министров уволил главу правления "Укрзализныци" Жмака

Киев может оказаться в "красной" зоне эпидемической опасности максимум через неделю – Кличко

Шмыгаль призвал местные власти усиливать карантинные ограничения при необходимости

Прокуратура АРК открыла дело по факту задержания сотрудника "Радио Свобода" в Крыму

Первый человек в Украине прошел полный курс вакцинации от Covid-19, получив вторую дозу

ПОСЛЕДНЕЕ

МОН опровергает информацию о необеспечении учебниками на языках нацменьшинств школ на Закарпатье

Глава ВСК по расследованию пожаров в Луганской области инициирует увольнение главы ВГА Гайдая

Гройсман видит необходимость обнародовать план поставок вакцин против Covid-19 на ближайшие месяцы

Исландия открывает границы для прошедших вакцинацию от COVID-19

Еврокомиссия предлагает создать цифровой зеленый сертификат для безопасного передвижения во время пандемии COVID-19

От дальнейшего президентства Зеленского не ждет ничего хорошего 41% украинцев, 19% надеется на лучшее – соцопрос

Кабмин сменил врио председателя ГАК "Лекарства Украины"

Кабмин присудил литературные премии за лучшие переводы

Кабмин уволил глав Госинспекции и Госсервисной службы градостроительства в связи с ликвидацией органов

Лучшие бизнес-книги украинских авторов отметят премией KBU AWARDS

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА