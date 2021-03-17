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15:29 17.03.2021

Глава ВСК по расследованию пожаров в Луганской области инициирует увольнение главы ВГА Гайдая

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Глава ВСК по расследованию пожаров в Луганской области инициирует увольнение главы ВГА Гайдая

Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году Руслан Горбенко (фракция "Слуга народа") инициирует обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому об увольнении главы Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

"Я как глава ВСК обязан инициировать вопрос об обращении к президенту Украины об увольнении главы Луганской ВГА", - сказал Горбенко на брифинге в среду в Киеве.

Он сообщил, что члены ВСК на своем заседании во вторник единогласно приняли решение об обращении к премьер-министру и президенту Украины об увольнении Гайдая с занимаемой должности и Александра Стрюка с должности главы военно-гражданской обладминистрации Северодонецка в связи с нарушением ими законодательства Украины.

По словам Горбенко, ВСК также поддержала обращение к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой заслушать Гайдая об организации деятельности по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с масштабными лесными пожарами на территории Луганской области в прошлом году и о принятии решения о соответствии Гайдая занимаемой должности.

Глава ВСК также сообщил, что комиссия также решила обратиться к министру внутренних дел с просьбой отстранить главу ГСЧС Луганской области Михаила Пшика от выполнения обязанностей и дать оценку его деятельности при ликвидации лесных пожаров.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 декабря 2020 года создала ВСК по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий или бездеятельности Луганского облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной ВГА.

В июле и октябре 2020 года в Луганской области на территории, подконтрольной украинской власти, произошли масштабные пожары, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению частного имущества жителей и выгоранию больших территорий лесных массивов. В октябре при пожарах погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

Луганская облпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ГБР в Краматорске.

Теги: #пожары #вск #луганская_область
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