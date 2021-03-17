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15:16 17.03.2021

Гройсман видит необходимость обнародовать план поставок вакцин против Covid-19 на ближайшие месяцы

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Гройсман видит необходимость обнародовать план поставок вакцин против Covid-19 на ближайшие месяцы

Кабинет министров Украины должен немедленно обнародовать план поставок вакцин против коронавируса, рассчитанный на ближайшие полгода, а также снять все ограничения, чтобы украинцы старше 18 лет могли вакцинироваться, заявил премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

"Я сегодня требую от правительства: в ближайшие дни - и это нужно не вам, правительству, а людям - первых: обнародовать четкий план обеспечения Украины в течение шести месяцев, помесячно, количество вакцин и какая вакцина будет в Украине. Далее: как эта вакцина будет распространена по регионам, по областям - чтобы в каждой области понимали, сколько ежемесячно вакцин и организовывали программу вакцинации. Мы должны вакцинировать не тысячи, как сейчас, а миллионы людей", - заявил Гройсман в своем обращении, обнародованном в соцсети Facebook.

"Второе: снимите, пожалуйста, ограничения на вакцинацию. Сотни тысяч украинцев стоят в очередях, но они не могут - в соответствии с принятыми приказами и решениями правительства - вакцинироваться. А их нужно вакцинировать, потому что это их безопасность. И они хотят (вакцинироваться). Все люди в возрасте 18 имеют право получить вакцину. Не дискриминируйте людей", - добавил он.

Отдельно Гройсман предложил ежедневно информировать граждан о проведенных вакцинациях и побочных эффектах. Он уверен, что это поспособствует росту доверия к процессу вакцинации внутри страны.

 

Теги: #гройсман #вакцинация
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