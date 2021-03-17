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15:10 17.03.2021

Исландия открывает границы для прошедших вакцинацию от COVID-19

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Исландия открывает границы для прошедших вакцинацию от COVID-19

 Власти Исландии с четверга открывают въезд в страну для туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ.

"Правительство Исландии объявляет, что всем прошедшим вакцинацию против COVID-19 разрешено посещать страну без соблюдения пограничных мер, таких как тестирование и карантин", - цитируют СМИ заявление правительства страны.

Отмечается, что с 18 марта разрешение будет распространяться на страны, находящиеся за пределами Шенгенской зоны, включая Великобританию и США.

Теги: #туризм #исландия
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