Лучшие бизнес-книги украинских авторов отметят премией KBU AWARDS

Украинская бизнес-литература получила свою первую специализированную премию. Книга должна быть написана гражданином Украины, издана украинским издательством и иметь соответствующую тематику.

Об этом в сообщается в пресс-релизе оргкомитета премии KBU AWARDS.

KBU AWARDS имеет две номинации - "лучшая книга о развитии бизнеса" и "лучшая книга для личностного роста". Победителей будут определять оценки жюри и голоса читателей.

Премия учреждена самымстарым в Украине интернет-магазином бизнес-литературы кniga.biz.ua.

Главным партнером премии стала "Новая почта". Информационным партнером - онлайн-медиа MC.today. Создание премии поддержали Институт украинской книги, благотворительный фонд "Бібліотечна країна", Союз украинских предпринимателей, а также издательства "Наш Формат", "Фолио", "BookChef" и "Vivat".

В 2021 году в шорт-лист премии вошли 22 книги, которые в 2020 году написали 24 украинских автора. Сейчас продолжается голосование читателей. Проголосовать за книги можно на сайте информационного партнера премии books.mc.today, голосование продлится до 5 апреля. Церемония награждения победителей состоится в апреле.

"В 2020 году украинскими авторами было издано более 50 книг о развитии бизнеса и личностном росте. Для сравнения - в 2018 было издано не более 10 книг этого направления. Это прорыв! Мы хотим донести как можно больше этих книг к читателям. Такая литература помогает людям развивать свой бизнес, сознательно относиться к собственной жизни, строить отношения, воспитывать детей. Это то, что нужно украинскому обществу", - убежден основатель премии KBU AWARDS и председатель оргкомитета Дмитрий Лаппо.

"Для нас поддержка и развитие предпринимательства в Украине - часть стратегии. Ведь только сильные предприниматели могут построить страну с сильной экономикой. И бизнес-образование в этом играет ключевую роль. Мало придумать идею, нужно уметь ее правильно упаковать и продать. Именно поэтому мы поддерживаем книжную премию украинской бизнес-литературы. Ведь украинские бизнесмены работают в реалиях нашей страны и как никто понимают местную специфику. Я раньше читал только классических бизнес-авторов, но сейчас читаю книги украинских авторов и приятно удивлен. Считаю, что их опыт полезен на таком же уровне, как и классиков", - комментирует совладелец группы компаний "Новая почта "Владимир Поперешнюк.

По словам директора Украинского института книги (УИК) Александры Коваль, объем рынка собственной, не переводной бизнес-литературы, впервые в Украине за годы Независимости достиг уровня, когда можно говорить о здоровой конкуренции между идеями, книгами и авторами.

В состав жюри премии приглашены профессионалы из нескольких сфер - бизнеса, образования, книжного рынка и личностного роста. Они прочитают, оценят эти книги по определенным критериям и выберут среди них победителей.

Первоисточник https://kbuawards.com/