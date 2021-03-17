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14:33 17.03.2021

Кабмин сменил врио председателя ГАК "Лекарства Украины"

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Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил заместителем и временно исполняющей обязанности председателя правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" Аллу Шаповал.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в своем Telegram-канале по итогам заседания Кабмина в среду.

Согласно сообщению, Кабмин уволил Наталью Галенко, которая занимала эту должность с октября 2020 года.

ГАК "Лекарства Украины" зарегистрирована в 1998 году.

Теги: #лекарства_украины
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