Кабмин сменил врио председателя ГАК "Лекарства Украины"

Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил заместителем и временно исполняющей обязанности председателя правления публичного акционерного общества "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" Аллу Шаповал.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в своем Telegram-канале по итогам заседания Кабмина в среду.

Согласно сообщению, Кабмин уволил Наталью Галенко, которая занимала эту должность с октября 2020 года.

ГАК "Лекарства Украины" зарегистрирована в 1998 году.