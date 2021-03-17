Лишь треть украинцев готова вакцинироваться от COVID-19 в ближайшее время, столько же не доверяет вакцине - опрос

33% населения Украины готовы делать прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайшие месяцы, 61% - не готовы, свидетельствуют результаты социологического исследования "Отношение украинцев к вакцинации и возможному карантину, март 2021 года" Киевского международного института социологии (КМИС).

При этом главной причиной нежелания делать прививки является недоверие к вакцине – о ней заявили 54% среди тех, кто готов вакцинироваться, отмечается в пресс-релизе. В том числе 38,3% заявили о недоверии к любым вакцинам и вакцинации как таковой, 6,2% сомневаются в качестве и безопасности вакцины, 5,7% не устраивает наличествующая вакцина, а 3,8% отметили, что вакцина не проверена.

7,3% тех, кто не намерен прививаться, заявили об отсутствии потребности в этом, 6,1% не будут прививаться по состоянию здоровья, 4,6% боятся непредсказуемых последствий, 3,4% - потому, что уже переболели и у них есть антитела, и еще 4,6% заявили, что не будут вакцинироваться, не дав при этом никаких объяснений.

45% респондентов положительно относятся к первоочередной вакцинации публичных лиц и 25% отрицательно. Схожие результаты и в отношении вакцинации политиков.

16% украинцев считают, что риск заболеть COVID-19 у них в ближайшие шесть месяцев высокий, 39% - средний, а 31% - низкий.

У 36% населения уже были больные COVID-19 в их домохозяйстве. При этом в КМИС отмечают, что среди тех, у кого в домохозяйстве болели, 35% готовы вакцинироваться, а 58% не готовы, а среди тех, у кого не болели, почти те же показатели - 32% готовы, а 62% не готовы вакцинироваться. Таким образом, собственный опыт заболевания не побеждает предубеждение против прививки.

Опрос проводился 10-12 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2014 респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины, кроме временно неподконтрольных. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50% и 1,1% - для показателей, близких к 5%.