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13:46 17.03.2021

Во Львове с 19 марта вводится усиленный карантин – Садовый

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Во Львове с 19 марта вводится усиленный карантин – Садовый

На территории Львова с пятницы, 19 марта, вводится усиленный карантин, который продлится до 28 марта, сообщил городской голова Андрей Садовый.

"Почему мы решили не ждать решения Кабмина и принимать такие решения сейчас? Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания", - написал Садовый в телеграм-канале в среду.

С 19 марта ученики младших классов во львовских школах переходят на каникулы. Старшие классы продолжат обучение в дистанционном режиме.

Прекратят работу все культурные учреждения, заведения общественного питания перейдут на работу "на вынос" и доставку.

В торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу.

Салоны красоты и спортивные залы будут работать по индивидуальной предварительной записи.

Все массовые мероприятия переносятся.

"Просим всех по возможности оставаться дома, носить маски, соблюдать дистанцию. Давайте вместе поможем нашим медикам и спасем жизнь свою и своих близких. Извините за неудобства", - добавил мэр

 

Теги: #львов #карантин
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