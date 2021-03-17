Кабинет министров уволил главу правления "Укрзализныци" Жмака

Кабинет министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" уволил главу правления компании Владимира Жмака.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", решение Кабмина полномочия Жмака в качестве главы правления "Укрзализныци" были досрочно прекращены в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 41 Трудового кодекса Украины.

Кабмин также вновь назначил на должность и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже исполнявшего обязанности главы компании.

Как сообщалось, ранее Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассматривал возможность отстранения главы правления УЗ.

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления АО "Укрзализныця" 26 августа 2020 года.Наблюдательный совет "Укрзализныци" 12 августа 2020 года поддержал кандидатуру Жмака на должность главы компании.